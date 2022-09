Tuttosport – Conference League | Scuffet inguaia il Cluj Basilea e Alkmaar a punteggio pieno

(Di giovedì 15 settembre 2022) 2022-09-15 22:52:03 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: Sono stati i gruppi E, F, G e H ad aprire il secondo turno della fase a gironi di. Nel girone E, l’piega il Vaduz 4-1 e resta solo in testa al gruppo davanti al Dnipro, che passeggia sul campo dell’Apollon con un netto 3-1. Nel girone F guidano il Gent, che travolge 3-0 lo Shamrock Rovers e il Djurgarden, che vince 3-2 nel derby scandinavo con il Molde. Nel girone G sono Slavia Praga e Sivasspor ad essere affiancate in vetta a quota 4 punti dopo il 3-2 dei cechi sui kosovari del Ballkani e l’1-0 dei turchi sul, condannato dall’errore dell’ex Udinese. Nel girone H, infine, ilbatte di misura lo Zalgiris e resta al comando davanti al sorprendente ...

