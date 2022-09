Tutto pronto per la ‘Petite Messe Solennelle’ a Palazzo Pisaniello (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCresce a dismisura l’attesa nel territorio irpino-sannita per un evento che passerà alla storia in un territorio non sempre ‘aperto’ ad eventi di questo genere. Il 17 settembre 2022, presso il Palazzo del Maestro Pisaniello a Cervinara sarà eseguita la Petite Messe Solennelle di Gioacchino Rossini nella sua versione originale (2 pianoforti e un Harmonium) con un cast eccellente. L’ esecuzione, commissionata dalla Kicco Music di Milano, si terrà a Cervinara presso la dimora del tenore irpino Nicola Pisaniello, artista e proprietario di un’antica casa nel centro storico caudino ove risiedono strumenti di pregio tra Harmonium e pianoforti. Tutto intorno a sé parla di arte e senza alcuna esitazione ha detto il proprio “si” alla richiesta della nota Kicco Music presieduta e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCresce a dismisura l’attesa nel territorio irpino-sannita per un evento che passerà alla storia in un territorio non sempre ‘aperto’ ad eventi di questo genere. Il 17 settembre 2022, presso ildel Maestroa Cervinara sarà eseguita la PetiteSolennelle di Gioacchino Rossini nella sua versione originale (2 pianoforti e un Harmonium) con un cast eccellente. L’ esecuzione, commissionata dalla Kicco Music di Milano, si terrà a Cervinara presso la dimora del tenore irpino Nicola, artista e proprietario di un’antica casa nel centro storico caudino ove risiedono strumenti di pregio tra Harmonium e pianoforti.intorno a sé parla di arte e senza alcuna esitazione ha detto il proprio “si” alla richiesta della nota Kicco Music presieduta e ...

