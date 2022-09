Sud barese: 74 lavoratori in nero, sanzioni per 13 datori di lavoro Guardia di finanza (Di giovedì 15 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Numerosi sono stati gli interventi di polizia economico-finanziaria svolti, nel corso del corrente anno, dai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Bari volti a verificare l’osservanza delle norme in materia di tutela del lavoro. In particolare, la Tenenza di Putignano, nell’ambito della propria circoscrizione di servizio, ha scoperto n. 111 lavoratori irregolari. Tra questi n. 74 “in nero”, n. 3 dei quali risultati percettori del Reddito di Cittadinanza. Complessivamente sono state eseguite 14 ispezioni, di cui 13 con esito irregolare. Dal raffronto tra la situazione accertata all’atto dell’accesso e le evidenze comunicate agli Enti preposti, nonché dalla verifica delle mansioni effettivamente svolte e dagli ulteriori elementi ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 15 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Numerosi sono stati gli interventi di polizia economico-finanziaria svolti, nel corso del corrente anno, dai Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Bari volti a verificare l’osservanza delle norme in materia di tutela del. In particolare, la Tenenza di Putignano, nell’ambito della propria circoscrizione di servizio, ha scoperto n. 111irregolari. Tra questi n. 74 “in”, n. 3 dei quali risultati percettori del Reddito di Cittadinanza. Complessivamente sono state eseguite 14 ispezioni, di cui 13 con esito irregolare. Dal raffronto tra la situazione accertata all’atto dell’accesso e le evidenze comunicate agli Enti preposti, nonché dalla verifica delle mansioni effettivamente svolte e dagli ulteriori elementi ...

