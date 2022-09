Star Wars: Inquisitori vivi nel corso della Trilogia Originale (Di giovedì 15 settembre 2022) Star Wars. Nel corso della Trilogia Originale esistevano gli Inquisitori? Qualcuno è rimasto in vita? Erano attivi? A queste domande si può dare una risposta, ma non ci sono “certezze canoniche” riguardando il destino di tutti gli Inquisitori. Un chiarimento è stato fatto in I Segreti dei Sith, volume scritto da Marc Sumerak e illustrato Leggi su starwarsnews (Di giovedì 15 settembre 2022). Nelesistevano gli? Qualcuno è rimasto in vita? Erano attivi? A queste domande si può dare una risposta, ma non ci sono “certezze canoniche” riguardando il destino di tutti gli. Un chiarimento è stato fatto in I Segreti dei Sith, volume scritto da Marc Sumerak e illustrato

