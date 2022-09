Spalletti su Kvara: «Voi dite che è forte, poi lui arriva davanti alla porta e non passa» (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel corso della lunga conferenza stampa del mister del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la vittoria contro i Rangers, ha parlato anche di Kvara che è diventato oramai l’idolo dei tifosi «Glieli date voi i consigli, è forte, forte, forte, poi arriva lì e tira anziché darla. Il gol di Ndombele chi l’ha fatto? Anguissa, vanno dati a lui i meriti. Poi è chiaro che Kvara dà le impennate alla squadra, se non lo stendono arriva in porta, è fortissimo ma deve saper scegliere, Politano ha fatto rincorse, poi ha preso palla e ha tirato un rigore non normale, un super-rigore visto cos’era successo, poi l’ho tolto perché era ammonito. Sono particolari per diventare forti, non vince un giocatore solo, per noi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) Nel corso della lunga conferenza stampa del mister del Napoli, Luciano, dopo la vittoria contro i Rangers, ha parlato anche diche è diventato oramai l’idolo dei tifosi «Glieli date voi i consigli, è, poilì e tira anziché darla. Il gol di Ndombele chi l’ha fatto? Anguissa, vanno dati a lui i meriti. Poi è chiaro chedà le impennatesquadra, se non lo stendonoin, è fortissimo ma deve saper scegliere, Politano ha fatto rincorse, poi ha preso pe ha tirato un rigore non normale, un super-rigore visto cos’era successo, poi l’ho tolto perché era ammonito. Sono particolari per diventare forti, non vince un giocatore solo, per noi ...

vecchiorottame : #Spalletti brevissimo, ma ha un po' rotto con le frecciate a #Kvara ed è pure un po' intellettualmente disonesto. H… - napolista : #Spalletti su Kvara: «Voi dite che è forte, poi lui arriva davanti alla porta e non passa» In conferenza: «Il gol d… - vecchiorottame : @dtsgtr2 Dachi io sono dalla tua parte. Mi pare che sui rigori stia prevalendo il 'nonnismo', dovrebbe tirarli chi… - antonio_gaito : RILEGGI LIVE- Conferenza #Spalletti: 'Che vittoria! Pubblico incredibile, stadio era un tostapane! Su #Kvara,… - tuttonapoli : RILEGGI LIVE- Spalletti in conferenza: 'Vittoria enorme! Pubblico incredibile, stadio come un tostapane! Su Kvara,… -