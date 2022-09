Scuola, crolla il sottotetto: studenti evacuati, cosa è successo (Di giovedì 15 settembre 2022) crolla il sottotetto di una Scuola in centro a Montebelluna ( Treviso ): studenti evacuati e sul posto vigili del fuoco e tecnici della Provincia. Il crollo è avvenuto nell'istituto IIS Einaudi - ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 settembre 2022)ildi unain centro a Montebelluna ( Treviso ):e sul posto vigili del fuoco e tecnici della Provincia. Il crollo è avvenuto nell'istituto IIS Einaudi - ...

oggitreviso : Montebelluna, nella notte crolla il tetto della scuola - Gazzettino : Montebelluna, crolla il sottotetto della scuola Einaudi Scarpa in centro storico - gianluca89S : @gracivaleria Tutti a scuola da Ilary quando il mondo ci crolla intorno ma noi li’ a mangiare pasta fresca e fottercene amabilmente ???? - EupilinoR : @agenzia_nova @Cartabellotta posso immaginare quando rodi nel vedere che le vostre filippiche sulla mancata ventila… - moma_dizona : Primo giorno di scuola, una negra mi guardava ma non ci fotto, il mio cazzo é come un biscotto se si inzuppa crolla -