Sarri | ' ' Crollo mentale | c' è un germe nello spogliatoio' '

Pesa tanto ilcontro il Midtjylland . Il 5 - 1 della MCH Arena complica tutti i piani della Lazio per il girone F di Europa League , ma soprattutto manda su tutte le furie: 'Quella di stasera è stata ...... e spunta un 'germe nello spogliatoio' Per ultimo c'è il famoso 'germe' tirato in ballo dain ... Ildi Herning ha dimostrato invece che è tutta la Lazio a non essere ancora pronta per ...Sono giorni bollenti per diverse big di Serie A e non solo, tra dichiarazioni e panchine in discussione. L’attacco frontale È già iniziato l’ultimo weekend di Serie A prima… Leggi ...Il ko danese ha sconvolto il tecnico Maurizio Sarri, considerato il principale responsabile della sconfitta. Dimissioni in vista