“Reddito grillino da abolire” Santanchè vota la riforma e scatta il parapiglia in studio

Leggi su iltempo

(Di giovedì 15 settembre 2022) Il dibattito suldi cittadinanza viene affrontato nel corso della puntata del 14 settembre di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili. Ad andare contro la misura grillina è Daniela, senatrice e candidata di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni del 25 settembre: “Noi vogliamo abolirlo perché è uno strumento sbagliato ma non vogliamo non aiutare le persone che hanno bisogno di essere aiutate. Il problema è che ildi cittadinanza ha fatto confusione perché ha bisogno di essere aiutato perché non può lavorare, perché ha delle persone anziane in casa, perché ha degli invalidi, con coloro che invece sono forza lavoro. Noi, nel nostro programma elettorale, abbiamo l'assegno di solidarietà, ma non vogliamo fare confusione tra politiche attive del lavoro, come c'è stato venduto il ...