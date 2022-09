PSG, obiettivo ancora Skriniar: le ultime sul rinnovo (Di giovedì 15 settembre 2022) Il PSG non molla su Milan Skriniar. Nonostante le lunghe trattative in estate, poi respinte dall’Inter, il club parigino continua comunque a pensare al difensore slovacco, per cui il club neroazzurrro sta ora lavorando al rinnovo, come riportato su Tuttosport. Il PSG aveva offerto per Skriniar 65 mln a fine estate, momento in cui ogni possibilità di accordo era stata ormai negata dal presidente Steven Zhang, che l’aveva tolto dal mercato. Una situazione che non sembra tuttavia del tutto conclusa, visto il contratto dello slovacco con l’Inter in scadenza tra un anno e le chiare intenzioni del PSG di intervenire nuovamente a gennaio. La posizione di Skriniar nell’Inter è così attualmente in bilico, soprattutto dopo l’infortunio del giocatore del Paris Presnel Kimpembe. Intanto il club francese non dimentica il suo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 settembre 2022) Il PSG non molla su Milan. Nonostante le lunghe trattative in estate, poi respinte dall’Inter, il club parigino continua comunque a pensare al difensore slovacco, per cui il club neroazzurrro sta ora lavorando al, come riportato su Tuttosport. Il PSG aveva offerto per65 mln a fine estate, momento in cui ogni possibilità di accordo era stata ormai negata dal presidente Steven Zhang, che l’aveva tolto dal mercato. Una situazione che non sembra tuttavia del tutto conclusa, visto il contratto dello slovacco con l’Inter in scadenza tra un anno e le chiare intenzioni del PSG di intervenire nuovamente a gennaio. La posizione dinell’Inter è così attualmente in bilico, soprattutto dopo l’infortunio del giocatore del Paris Presnel Kimpembe. Intanto il club francese non dimentica il suo ...

