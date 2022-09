(Di giovedì 15 settembre 2022)per la raccolta deinon ha proprio pace. Se qualche giorno fa vi abbiamo illustrato dei ‘profili di illegittimita? del provvedimento di aggiudicazione‘ del bando, esternati dal concorrente arrivato secondo in graduatoria, adesso è il terzo a mettere in luce addirittura dei presupposti di illegittimità. E’ di ieri pomeriggio ilal Tardalla Teknoservice, terza graduatoria finale del bando di gara. I motivi addotti sono gravissimi. LaNell’avvocato della società, Lucio Anelli, ha messo in evidenza che il Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente e Urbanistica, dietro delibera n. 186, predisponeva tutti gli atti inerenti e conseguenti alla gara. Il dirigente, Renato Curci, con determinazione n. 1763 ...

CorriereCitta : Pomezia, un altro scandalo investe l’appalto rifiuti: commissione illegittima? Presentato un nuovo ricorso - giacomoxk : @MustafaMond5 @Agenzia_Ansa Quello che twitta queste cose abita al centro di Roma dove i ROM li hanno sbolognati tu… -

LatinaToday

Tre anni fa il comune diha voluto riportare Ugo al centro della comunità omaggiandolo con ...per il 50% delle persone è una cosa positiva l'aver respirato arte fin dalla nascita e per l'......di base del distretto di Ardea -, No Vax convinto, che senza prendere un centesimo e solo per una questione ideologica sfornava un certificato falso di esenzione dal vaccino dietro l'. ... Si aggira con una pistola in strada, in casa aveva spade e droga L’Istituto Copernico di Pomezia prende vita e si colora, abbracciando la street art. Nuovi murales sono sorti e altri sono in corso d’opera sulle pareti della scuola. L’opera artistica di Solo Diamond ...(AGR) I Carabinieri della Compagnia di Pomezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 45enne romano, in flagranza, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio ...