Pacifico (Anief): "Il governo Draghi non ha a cuore la scuola. Occorre che si intervenga sul serio anche sugli Ata, troppo spesso dimenticati" [INTERVISTA] (Di giovedì 15 settembre 2022) Mancano meno di dieci giorni alle elezioni politiche. I partiti si apprestano a concludere una campagna elettorale compressa, realizzata in estate, come mai prima d'ora. La scuola è tra gli argomenti trattati, ma i sindacati chiedono maggiore rispetto per l'argomento visto i numerosi problemi ancora irrisolti. L'articolo Pacifico (Anief): "Il governo Draghi non ha a cuore la scuola. Occorre che si intervenga sul serio anche sugli Ata, troppo spesso dimenticati" INTERVISTA .

