Ogni gravidanza è a sé | ma è un' opzione da considerare

(Di giovedì 15 settembre 2022) Photo by Jonathan Borba on Unsplash Un parto in acqua, a casa, immortalato in foto postata subito su Instagram. Per la nascita della sua seconda figlia (Banks Violet Bair), sei anni e mezzo dopo l’arrivo del primogenito (Luca Cruz), Hilary Duff nel 2018 ha scelto di partorire nella sua magione di Los Angeles. Le fatiche e le emozioni ha voluto raccontarle in un podcast, Lainformata del dottor Elliot Berlin, registrato 10 giorni dopo il lieto evento. A prescindere dai dettagli sul numero di spinte fatte, o di schizzi dalla vasca, Hilary si sente di consigliare il parto in acqua e a casa. «Lo farei di nuovo». Il parto in acqua delle star Ma, oltre alla Duff, le star che hanno parlato di parto in acqua sono tante. «Non volevo fare l’epidurale. Quindi ho fatto molta preparazione, yoga e meditazione prenatale, e sono riuscita ad avere un parto molto ...

'Per tutto il tempo la mia mente è stata concentrata sucontrazione'. Stessa scelta anche per :... perché Sfoglia la gallery Pippa Middleton, foto: esercizi per restare in forma in...... Da Hilary Duff a Gwyneth Paltrow, le star che hanno parlato di parto in acqua sono tante. Ed ecco perché. Un parto in acqua, a casa, immortalato in foto postata subito su Instagram. Per la nascita del...