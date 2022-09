Lo spartiacque del terremoto (Di giovedì 15 settembre 2022) Prosegue la pubblicazione della collana «Gli autonomi», giunta ormai al suo undicesimo volume (L’autonomia operaia meridionale. Napoli e la Campania – Parte Seconda, DeriveApprodi, pp. 272, euro 18). In continuità L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 settembre 2022) Prosegue la pubblicazione della collana «Gli autonomi», giunta ormai al suo undicesimo volume (L’autonomia operaia meridionale. Napoli e la Campania – Parte Seconda, DeriveApprodi, pp. 272, euro 18). In continuità L'articolo proviene da il manifesto.

Angela23763271 : RT @pinapic: Urgente far chiarezza: Putin ha finanziato direttamente partiti europei? Anche in Italia? Se sì, quali? Un grave allarme a poc… - OFOTELA208 : RT @pinapic: Urgente far chiarezza: Putin ha finanziato direttamente partiti europei? Anche in Italia? Se sì, quali? Un grave allarme a poc… - BoscoSilvio : RT @pinapic: Urgente far chiarezza: Putin ha finanziato direttamente partiti europei? Anche in Italia? Se sì, quali? Un grave allarme a poc… - Alex_Bruzzi1975 : RT @pinapic: Urgente far chiarezza: Putin ha finanziato direttamente partiti europei? Anche in Italia? Se sì, quali? Un grave allarme a poc… - gaesab1974 : RT @pinapic: Urgente far chiarezza: Putin ha finanziato direttamente partiti europei? Anche in Italia? Se sì, quali? Un grave allarme a poc… -