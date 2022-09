“La sinistra prova a truccare il voto”, l’ennesimo pessimo titolo di Libero (Di giovedì 15 settembre 2022) È l’atavica battaglia tra quelli che loro stessi vogliono etichettare: il “noi” contro “loro”. Il titolo in apertura dell’edizione di Libero oggi in edicola è il classico esempio di come quotidiani che sostengono apertamente i partiti di destra e centrodestra utilizzino il quotidiano per ribaltare la situazione. L’oggetto del contendere è il rapporto degli 007 americani che hanno individuato (a partire dal 2014) finanziamenti da parte della Russia nei confronti di politici di 20 Paesi occidentali. E, secondo il giornale diretto da Alessandro Sallusti, con questo stratagemma la “sinistra vuole truccare il voto”. titolo Libero oggi, “La sinistra prova a truccare il voto” La notizia è stata pubblicata e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) È l’atavica battaglia tra quelli che loro stessi vogliono etichettare: il “noi” contro “loro”. Ilin apertura dell’edizione dioggi in edicola è il classico esempio di come quotidiani che sostengono apertamente i partiti di destra e centrodestra utilizzino il quotidiano per ribaltare la situazione. L’oggetto del contendere è il rapporto degli 007 americani che hanno individuato (a partire dal 2014) finanziamenti da parte della Russia nei confronti di politici di 20 Paesi occidentali. E, secondo il giornale diretto da Alessandro Sallusti, con questo stratagemma la “vuoleil”.oggi, “Lail” La notizia è stata pubblicata e ...

