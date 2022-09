La Roma travolge l’Helsinki con Dybala. Prima gioia per Belotti (Di giovedì 15 settembre 2022) La Roma trova la Prima vittoria in Europa League e dà continuità alla vittoria di Empoli. Una squadra a due facce nel match contro l’Helsinki: senza Paulo Dybala si fatica, con la Joya in campo è pura accademia. Alla fine finisce 3-0 con le reti dell’argentino, Pellegrini e Belotti per i primi tre punti di Mourinho in questa stagione europea. Al 15? la Prima svolta del match. Il merito è di Andrea Belotti, che si conferma uomo pressing, scippando palla a Tenho e subendo un fallo in zona pericolosa. L’arbitro Petrescu inizialmente concede il giallo, ma il var lo richiama ed estrae il rosso. Al 26? primo lampo di Zaniolo, con una gran verticalizzazione per Belotti che chiude il triangolo col classe 1999. L’azzurro però manca il tiro e sporca la ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Latrova lavittoria in Europa League e dà continuità alla vittoria di Empoli. Una squadra a due facce nel match contro: senza Paulosi fatica, con la Joya in campo è pura accademia. Alla fine finisce 3-0 con le reti dell’argentino, Pellegrini eper i primi tre punti di Mourinho in questa stagione europea. Al 15? lasvolta del match. Il merito è di Andrea, che si conferma uomo pressing, scippando palla a Tenho e subendo un fallo in zona pericolosa. L’arbitro Petrescu inizialmente concede il giallo, ma il var lo richiama ed estrae il rosso. Al 26? primo lampo di Zaniolo, con una gran verticalizzazione perche chiude il triangolo col classe 1999. L’azzurro però manca il tiro e sporca la ...

