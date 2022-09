La Camera approva il Dl aiuti bis. Ora il testo torna al Senato per il voto definitivo (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Aula di Montecitorio era quasi al completo per quella che dovrebbe essere l’ultima seduta della XVIII legislatura. Il Dl aiuti bis è stato approvato senza alcuna frizione. I voti a favore sono stati in tutto 322, i contrari 13 e 45 gli astenuti. Anche l’emendamento soppressivo voluto dal governo per rimuovere l’articolo sul tetto dei 240 mila euro di stipendio per i dirigenti pubblici è passato. Proprio in virtù di questa modifica, si è resa necessaria un’ulteriore lettura del testo a Palazzo Madama per il via libera definitivo. I Senatori sono riconvocati il prossimo 20 settembre. Per i deputati, invece, è stata la giornata degli addii. C’è stato un lungo applauso a Roberto Fico quando, dallo scranno della presidenza della Camera, ha salutato l’Aula: «Permettetemi velocemente di ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Aula di Montecitorio era quasi al completo per quella che dovrebbe essere l’ultima seduta della XVIII legislatura. Il Dlbis è statoto senza alcuna frizione. I voti a favore sono stati in tutto 322, i contrari 13 e 45 gli astenuti. Anche l’emendamento soppressivo voluto dal governo per rimuovere l’articolo sul tetto dei 240 mila euro di stipendio per i dirigenti pubblici è passato. Proprio in virtù di questa modifica, si è resa necessaria un’ulteriore lettura dela Palazzo Madama per il via libera. Iri sono riconvocati il prossimo 20 settembre. Per i deputati, invece, è stata la giornata degli addii. C’è stato un lungo applauso a Roberto Fico quando, dallo scranno della presidenza della, ha salutato l’Aula: «Permettetemi velocemente di ...

