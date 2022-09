Juve, l’entusiasmo dei giornali portoghesi per il Benfica (Di giovedì 15 settembre 2022) giornali portoghesi entusiasti della prova del Benfica con la Juve: «Risultato che sta stretto. Partita approcciata timidamente» Il Benfica torna a Lisbona tra l’entusiasmo della stampa portoghese dopo la vittoria sulla Juve. «Passi di tango e profumo di samba» ha titolato Record, che riporta anche che: «Risultato che sta stretto. Partita approcciata timidamente, in cui la squadra si è sciolta grazie alle giocate di David Neres, uno dei punti di forza. L’altro è Enzo Fernandez, che insieme a Florentino ha sfoggiato un’ottima prova a centrocampo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 settembre 2022)entusiasti della prova delcon la: «Risultato che sta stretto. Partita approcciata timidamente» Iltorna a Lisbona tradella stampa portoghese dopo la vittoria sulla. «Passi di tango e profumo di samba» ha titolato Record, che riporta anche che: «Risultato che sta stretto. Partita approcciata timidamente, in cui la squadra si è sciolta grazie alle giocate di David Neres, uno dei punti di forza. L’altro è Enzo Fernandez, che insieme a Florentino ha sfoggiato un’ottima prova a centrocampo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

