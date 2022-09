Il riscatto della Roma in Europa League: Dybala, Pellegrini e Belotti superano l’Helsinki, ko la Fiorentina (Di giovedì 15 settembre 2022) La Roma brilla all’Olimpico. I giallorossi hanno conquistato questa sera il primo successo della nuova edizione di Europa League, superando l’HJK Helsinki. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nel quale i finlandesi sono rimasti in 10 per l’espulsione di Tenho, la Roma di Mourinho ha dovuto attendere l’ingresso di Dybala, al ritorno in campo dopo l’intervallo, per esultare. La Joya ha portato in vantaggio i giallorossi dopo appena un minuto dalsuo ingresso in campo, al 47?. Poco dopo, al 49?, Pellegrini ha segnato la rete del raddoppio e poi ci ha pensato Belotti, al 68? a chiudere definitivamente i giochi col gol del 3-0. La Roma porta quindi a casa i primi tre punti, Serata non altrettanto festosa per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 15 settembre 2022) Labrilla all’Olimpico. I giallorossi hanno conquistato questa sera il primo successonuova edizione di, superando l’HJK Helsinki. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nel quale i finlandesi sono rimasti in 10 per l’espulsione di Tenho, ladi Mourinho ha dovuto attendere l’ingresso di, al ritorno in campo dopo l’intervallo, per esultare. La Joya ha portato in vantaggio i giallorossi dopo appena un minuto dalsuo ingresso in campo, al 47?. Poco dopo, al 49?,ha segnato la rete del raddoppio e poi ci ha pensato, al 68? a chiudere definitivamente i giochi col gol del 3-0. Laporta quindi a casa i primi tre punti, Serata non altrettanto festosa per la ...

AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - zazoomblog : Il riscatto della Roma in Europa League: Dybala Pellegrini e Belotti superano l’Helsinki ko la Fiorentina -… - GiulioCorrezzo2 : Sconfitta sonora della Lazio contro i danesi 5-1 inutile il gol del sergente Milinkovic-Savic Serve una sveglia e d… - LucaBraia : RT @MarioPolese: @LucaBraia: 'il 25 settembre sia il giorno in cui si giudica la politica. Non ci stancheremo mai di dire che siamo tutti l… - MarioPolese : @LucaBraia: 'il 25 settembre sia il giorno in cui si giudica la politica. Non ci stancheremo mai di dire che siamo… -