Il rapper evade dai domiciliari | poi cambia idea e si costituisce ai carabinieri | tutto in diretta social

rep_milano : Il rapper Nicholas Lo Presti evade dai domiciliari per andare dal parrucchiere e si costituisce in diretta social - harryxtimmytim : chi è il rapper a cui si riferisce fedez nelle sue storie? quello che evade il fisco -

scappa dai domiciliari e poi si costituisce in diretta . Nicola Lo Presti , 29 anni, dopo due giorni dalla fuga si è consegnato ai carabinieri di Melegnano e per farlo ilha avviato una diretta social condividendola su Tik - Tok e Instagram . Il video ha riscontrato successo, superando le 800 mila visualizzazioni prima che l'account venisse segnalato e ...Si è consegnato ai carabinieri di Melegnano, nel Milanese, Nicholas Lo Presti ,di 29 anni che era scappato dai domiciliari due giorni prima, e lo ha fatto in diretta social, con un video che ha avuto oltre 800 mila visualizzazioni prima che venisse chiuso l'account. Lo ...Rapper scappa dai domiciliari e poi si costituisce in diretta. Nicola Lo Presti, 29 anni, dopo due giorni dalla fuga si è consegnato ai carabinieri di Melegnano e ...Il ragazzo era stato messo ai domiciliari con il braccialetto elettronico nel gennaio 2021 per varie vicende legate al traffico di sostanze stupefacenti ...