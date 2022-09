I russi abbandonano nella ritirata un deposito di munizioni | video (Di giovedì 15 settembre 2022) Da Izyum arrivano immagini che dimostrano la ritirata dell'esercito russo. Questo infatti è un deposito di munizioni, fornito di ogni genere di armamentario (munizioni, razzi anticarro, missili, mitragliatrici, bombe a mano e mine) lasciato in fretta e furia e di cui si sono subito impossessati i soldati di Kiev. Leggi su panorama (Di giovedì 15 settembre 2022) Da Izyum arrivano immagini che dimostrano ladell'esercito russo. Questo infatti è undi, fornito di ogni genere di armamentario (, razzi anticarro, missili, mitragliatrici, bombe a mano e mine) lasciato in fretta e furia e di cui si sono subito impossessati i soldati di Kiev.

