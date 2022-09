Gli abiti sulle passerelle della primavera estate 2023 puntano su tinte neon, fluo e shocking (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo qualche stagione sottotono, la New York Fashion Week primavera estate 2023 è tornata a farsi notare. E lo ha fatto nel modo più spumeggiante ed eye-catching. Attraverso i colori delle sue collezioni: tinte neon, fluo, effetto evidenziatore. Nuance vibranti ricche di energia e di positività che non sono solo una palette cromatica per la bella stagione. Hanno anche una valenza simbolica. Ossia quella del voler tornare a brillare dopo un periodo non troppo florido per il settore nella capitale della moda americana. Dal 9 al 14 settembre, New York ha inaugurato le sfilate tenendo quindi alta la bandiera della creatività e dell’innovazione. Con il suo mix fresco e dinamico di stili e ispirazioni. New York Fashion Week primavera ... Leggi su amica (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo qualche stagione sottotono, la New York Fashion Weekè tornata a farsi notare. E lo ha fatto nel modo più spumeggiante ed eye-catching. Attraverso i colori delle sue collezioni:, effetto evidenziatore. Nuance vibranti ricche di energia e di positività che non sono solo una palette cromatica per la bella stagione. Hanno anche una valenza simbolica. Ossia quella del voler tornare a brillare dopo un periodo non troppo florido per il settore nella capitalemoda americana. Dal 9 al 14 settembre, New York ha inaugurato le sfilate tenendo quindi alta la bandieracreatività e dell’innovazione. Con il suo mix fresco e dinamico di stili e ispirazioni. New York Fashion Week...

