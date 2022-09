Formazione e imprenditoria per capitalizzare le conoscenze – Al via la terza edizione della Scuola Imprenditori 4.0 (Di giovedì 15 settembre 2022) La nuova impresa parte da una Formazione 4.0 in grado di colmare il “mismatch” tra la Formazione dei lavoratori e le competenze richieste dal mondo del lavoro. Uno squilibrio fotografato anche l’OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) che ha rilevato quanto l’Italia, nonostante un forte aumento della partecipazione degli adulti in percorsi di Formazione (+ 133% dal 2007 al 2016), rimanga comunque indietro rispetto agli standard internazionali con solo il 20,1% della popolazione adulta che partecipa a percorsi di Formazione continua – contro una media del 40% negli altri paesi Ocse. È proprio a questo bisogno di intelligenze e metodi didattici che risponde la “Scuola Imprenditori 4.0”, un percorso promosso da K.I.S. – Keep It ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 settembre 2022) La nuova impresa parte da una4.0 in grado di colmare il “mismatch” tra ladei lavoratori e le competenze richieste dal mondo del lavoro. Uno squilibrio fotografato anche l’OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Development) che ha rilevato quanto l’Italia, nonostante un forte aumentopartecipazione degli adulti in percorsi di(+ 133% dal 2007 al 2016), rimanga comunque indietro rispetto agli standard internazionali con solo il 20,1%popolazione adulta che partecipa a percorsi dicontinua – contro una media del 40% negli altri paesi Ocse. È proprio a questo bisogno di intelligenze e metodi didattici che risponde la “4.0”, un percorso promosso da K.I.S. – Keep It ...

