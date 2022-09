Equitazione, Mondiali completo 2022: comunicato il quartetto dell’Italia (Di giovedì 15 settembre 2022) Tutto pronto per i Mondiali 2022 di completo dell’Equitazione, di scena ai Pratoni del Vivaro (Roma) nell’impianto che in passato ha già ospitato i Giochi Olimpici del 1960 ed i World Equestrian Games del 1998. Appuntamento molto importante per gli azzurri, determinati a fare bene in casa oltre che a staccare i pass per Parigi 2024. Katherine Ferguson Lucheschi, capo equipe e team manager della Nazionale italiana, ha intanto ufficializzato il quartetto azzurro e l’ordine di ingresso dei binomi per la prova di dressage: Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau, Marco Cappai su Uter, Susanna Bordone su Imperial van de Holtakkers e Giovanni Ugolotti su Duke of Champions. Nella prova a titolo individuale ci sarà quindi Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 settembre 2022) Tutto pronto per ididell’, di scena ai Pratoni del Vivaro (Roma) nell’impianto che in passato ha già ospitato i Giochi Olimpici del 1960 ed i World Equestrian Games del 1998. Appuntamento molto importante per gli azzurri, determinati a fare bene in casa oltre che a staccare i pass per Parigi 2024. Katherine Ferguson Lucheschi, capo equipe e team manager della Nazionale italiana, ha intanto ufficializzato ilazzurro e l’ordine di ingresso dei binomi per la prova di dressage: Arianna Schivo su Quefira de L’Ormeau, Marco Cappai su Uter, Susanna Bordone su Imperial van de Holtakkers e Giovanni Ugolotti su Duke of Champions. Nella prova a titolo individuale ci sarà quindi Evelina Bertoli su Fidjy des Melezes. SportFace.

