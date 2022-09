Enrica Berselli e le reliquie dei corpi nel trapasso

(Di giovedì 15 settembre 2022) La mostra Figlie del fuoco delle artiste modenesi, Alice Padovani e Federica Poletti, si conclude nel weekend del 16, 17 e 18 settembre. Saranno proposte delle aperture straordinarie inserite nella programmazione ufficiale d Festivalfilosofia. Per l’occasione, le creative esporranno opere inedite legate alle tematiche dell’evento, raccolte sotto il titolo La legge dei

ReWriters

Giuria del Premio Brian 2022 Emanuele Paolo Albera,, Mariateresa Crisigiovanni, Paolo Ferrarini (presidente), Micaela Grosso, Giuseppe Indelicato, Irene Tartaglia. 9 settembre 2022 - ...La giuria 2022 è composta da Emanuele Paolo Albera,, Mariateresa Crisigiovanni, Paolo Ferrarini (presidente), Micaela Grosso, Giuseppe Indelicato, Irene Tartaglia. Oltre alla ... Intervista a Enrica Berselli, la scultrice che crea corpi di cera Enrica Berselli, Alice Padovani e Federica Poletti hanno realizzato delle opere per il progetto "La legge dei corpi". Il 16/9 a Modena.(immagine d’archivio) Nona edizione per il Festival della Fiaba, da domani, venerdì 9 settembre a domenica 11 presso il circolo culturale Filatoio (via de’ Bonomini 61/63, www.festivaldellafiaba.com) ...