**Energia: Letta, 'scostamento? Da governo forte intervento, vedremo se sufficiente'** (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Il governo farà tra oggi e domani un intervento senza scostamento con un forte aiuto a imprese e famiglie. Guarderemo nel merito questo intervento e se questo intervento sarà sufficiente. Se non lo sarà ragioneremo di ulteriori interventi. Ma è improtante che ieri Ursula Von Der Leyen abbia dato copertura politica al tetto al prezzo del gas disallineando il costo dell'energia da quello delle rinnovabili". Così Enrico Letta a Forrest su Rai Radio 1. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Ilfarà tra oggi e domani unsenzacon unaiuto a imprese e famiglie. Guarderemo nel merito questoe se questosarà. Se non lo sarà ragioneremo di ulteriori interventi. Ma è improtante che ieri Ursula Von Der Leyen abbia dato copertura politica al tetto al prezzo del gas disallineando il costo dell'energia da quello delle rinnovabili". Così Enricoa Forrest su Rai Radio 1.

