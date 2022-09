“Donne, madri, cristiane”: noi non siamo come Giorgia. L’appello di Nadia Urbinati e altre donne (Di giovedì 15 settembre 2022) Si respira aria di regressione in questa campagna elettorale, dominata dalla retorica della donna madre, moglie e “cristiana”, destinata all’ambito domestico come 100 anni fa! Rischiamo di perdere i diritti che faticosamente abbiamo conquistato. Non ci facciamo manipolare da una campagna – come quella proposta da un esponente di FI – sullo stipendio alle casalinghe, che ci rinchiuderebbe, come nel passato, fra le mura della casa. Quello che davvero vogliamo è un lavoro non precario, equamente retribuito, non discriminato, che ci permetta di avere riconoscimento di autonomia e dignità. È grazie alla politica delle donne della sinistra se in Parlamento e nei consigli di amministrazione la presenza delle donne è aumentata fino a superare il 30%. Non sono «strapuntini», ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 settembre 2022) Si respira aria di regressione in questa campagna elettorale, dominata dalla retorica della donna madre, moglie e “cristiana”, destinata all’ambito domestico100 anni fa! Rischiamo di perdere i diritti che faticosamente abbiamo conquistato. Non ci facciamo manipolare da una campagna –quella proposta da un esponente di FI – sullo stipendio alle casalinghe, che ci rinchiuderebbe,nel passato, fra le mura della casa. Quello che davvero vogliamo è un lavoro non precario, equamente retribuito, non discriminato, che ci permetta di avere riconoscimento di autonomia e dignità. È grazie alla politica delledella sinistra se in Parlamento e nei consigli di amministrazione la presenza delleè aumentata fino a superare il 30%. Non sono «strapuntini», ...

