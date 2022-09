(Di giovedì 15 settembre 2022) Hai scritto un racconto e vorresti farlo pubblicare in un? Yi piacerebbe vincere un? Allora prova a fare entrambe le cose. Historica edizioni indice la nuova edizione deldal2022”: potrebbe essere la tua occasione.dal2022:Perè semplice. C’è un’unica sezione, quella della Narrativa. Vengono accettatia tema libero: quindi via alla fantasia. L’importante è che non superino le 10.000, battute spazi inclusi. Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore puo? inviare al massimo un ...

CorriereCitta : Concorso letterario Racconti dal Lazio: ecco come partecipare, premi e pubblicazione del libro - ADM_assdemxmi : RT @unimib: 'Dal racconto alla mappa' concorso letterario, edizione 2022 ?? Grazie ai racconti geolocalizzati, sarà possibile ricostruire un… - EmilianoVerga : RT @unimib: 'Dal racconto alla mappa' concorso letterario, edizione 2022 ?? Grazie ai racconti geolocalizzati, sarà possibile ricostruire un… - unimib : 'Dal racconto alla mappa' concorso letterario, edizione 2022 ?? Grazie ai racconti geolocalizzati, sarà possibile ri… - PremiLetterari : ?? Scadenza 30/11/2022 Concorso Internazionale di Poesia Universum Basilicata: premio letterario per silloge e poesi… -

Il Capoluogo

Nel fine settimana appuntamento con "Fiabe saporite" ed il"Mario Tabarrini" con tante iniziative per i bambini e non solo Castel Ritaldi torna a trasformarsi nel fine settimana nel 'Paese delle fiabe' e torna anche 'Fiabe saporite', l'......di lingue e civiltà classiche Campionato nazionale delle Lingue Certamen Ciceronianum Arpinas Certamen di poesia latina Vittorio Tantucci Certamen Horatianum - sezione classicaC'... Concorso letterario Il Tratturo Magno, la storia rivive nei racconti: la premiazione Motori accesi per la prossima edizione del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” che nel 2023 festeggia un traguardo importante con l’edizione numero trenta. Il bando è stato pub ...ROMA – Si terrà il prossimo 6 ottobre a Roma, presso la Sala del Primaticcio di Palazzo Firenze, sede centrale della Società Dante Alighieri, la cerimonia di premiazione della IX edizione del Premio i ...