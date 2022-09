Caso Allegri, Di Maria che chiede a Milik: «ma perché ti ha sostituito?» (Di giovedì 15 settembre 2022) La Juventus ha perso in casa col Benfica. Allegri è contestato dai tifosi, e Prime Video mostrano una breve conversazione a metà campo a fine partita tra Di Maria e Milik in cui sembra che l’argentino chieda a Milik: perché ti ha sostituito? Effettivamente al 70esimo, col Benfica in vantaggio, Allegri ha tolto Milik per Fagioli e inserito Kean per Kostic. Di Maria era entrato al 58esimo al posto di Miretti. Milik in conferenza ha detto: «Non voglio commentare, sono cose che restano tra di noi». Allegri in conferenza ha detto: “Angel ha fatto mezzo allenamento con la squadra. Poi ho tolto Milik dopo aver messo Di Maria che non era in condizione e poi ho dovuto togliere ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 settembre 2022) La Juventus ha perso in casa col Benfica.è contestato dai tifosi, e Prime Video mostrano una breve conversazione a metà campo a fine partita tra Diin cui sembra che l’argentino chieda ati ha? Effettivamente al 70esimo, col Benfica in vantaggio,ha toltoper Fagioli e inserito Kean per Kostic. Diera entrato al 58esimo al posto di Miretti.in conferenza ha detto: «Non voglio commentare, sono cose che restano tra di noi».in conferenza ha detto: “Angel ha fatto mezzo allenamento con la squadra. Poi ho toltodopo aver messo Diche non era in condizione e poi ho dovuto togliere ...

napolista : Caso Allegri, Di Maria che chiede a Milik: «ma perché ti ha sostituito?» Lo scambio a fine partita evidenziato da… - _Axel100 : @edohere__ @SociosItalia Grandissimo,te lo meriti anche se immagino non sia stato il momento migliore. Per caso è v… - TommasoSchiepp1 : @Romanito_21 @SommaMonica @ColpogobboYtube ma a me sembra sempre la stessa juve Pioli al Milan il primo anno è arri… - Whatsername__93 : Ah si altra cosa Allegri pure al Milan aveva sempre l’infermeria piena ora non dico che non sia sfiga ma troppo un caso non può essere - TommasoSchiepp1 : @Romanito_21 @SommaMonica @ColpogobboYtube In più Pioli è cresciuto insieme al Milan, non si è mai trovato in una s… -