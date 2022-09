Baseball, Mondiali Under 18 2022: Italia, prima vittoria nel Placement Round. Battuto il Sudafrica (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo cinque sconfitte consecutive nel girone B, il Placement Round (dal calendario stravolto) vede l’Italia vincere per la prima volta nei Mondiali Under 18 in corso di svolgimento in Florida. 2-1 il punteggio contro il Sudafrica, al termine di una partita particolarmente piena di tensione. Bene Pietro Verzin sul monte, e anche Sebastiano Catellani per la chiusura. L’inizio, dopo una certa lotta con Cornelli che fa molto in difesa, è buono per gli azzurri. Succede, infatti, che il terzo inning veda Alessandro Laise piazzare un triplo che si trasforma in punto a causa di un errore di tiro del seconda base. Un 1-0, questo, che rinfranca l’Italia. World Baseball Classic 2023, l’Italia conferma 3 giocatori di MLB! C’è ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Dopo cinque sconfitte consecutive nel girone B, il(dal calendario stravolto) vede l’vincere per lavolta nei18 in corso di svolgimento in Florida. 2-1 il punteggio contro il, al termine di una partita particolarmente piena di tensione. Bene Pietro Verzin sul monte, e anche Sebastiano Catellani per la chiusura. L’inizio, dopo una certa lotta con Cornelli che fa molto in difesa, è buono per gli azzurri. Succede, infatti, che il terzo inning veda Alessandro Laise piazzare un triplo che si trasforma in punto a causa di un errore di tiro del seconda base. Un 1-0, questo, che rinfranca l’. WorldClassic 2023, l’conferma 3 giocatori di MLB! C’è ...

