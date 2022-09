Aston Villa – Southampton: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 15 settembre 2022) L’Aston Villa cercherà di sfruttare il pareggio con il Manchester City dell’ultima volta quando venerdì 16 settembre sera accoglierà il Southampton al Villa Park in Premier League. La squadra di Steven Gerrard ha tenuto testa ai campioni nell’ultimo incontro di campionato del 3 settembre, mentre il Southampton arriverà a questa sfida dopo la sconfitta per 1-0 contro il Wolverhampton Wanderers nella stessa giornata. Il calcio di inizio di Aston Villa – Southampton è previsto alle 21 Anteprima della partita Aston Villa – Southampton: a che punto sono le due squadre Aston Villa L’inizio di campagna è stato difficile per il Villa, che ha raccolto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 settembre 2022) L’cercherà di sfruttare il pareggio con il Manchester City dell’ultima volta quando venerdì 16 settembre sera accoglierà ilalPark in Premier League. La squadra di Steven Gerrard ha tenuto testa ai campioni nell’ultimo incontro di campionato del 3 settembre, mentre ilarriverà a questa sfida dopo la sconfitta per 1-0 contro il Wolverhampton Wanderers nella stessa giornata. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreL’inizio di campagna è stato difficile per il, che ha raccolto ...

