Ass ‘Salvamamme’ di Roma | bellissimo gesto | dopo il furto subito | Verisure dona un sistema di allarme

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 settembre 2022) L’Associazione “I Diritti Civili nel 2000, Salvamamme Salvabebè”, che opera da oltre quindici anni sul territoriono sostenendo le maternità più difficili, lunedì scorso hauncon danneggiamenti alla propria sede. Tutte le apparecchiature elettroniche, tra cui i computer e i telefoni cellulari, sono state sottratte, insieme a diversi oggetti destinati ai bambini. È stata messa a soqquadro la stanza della “Valigia di salvataggio” per le donne vittime di violenza, sono state rubate alcune valigie e persino i fondi raccolti dall’associazione per fornire un aiuto concreto a un giovane mutilato ucraino nell’acquisto di una carrozzina a motore., multinazionale leader in Europa e in Italia nei sistemi diper case, famiglie e negozi, da diverso tempo supporta ...