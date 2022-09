(Di giovedì 15 settembre 2022) Lo scrittore Richard Ford, dell’, ha un consiglio per i suoi colleghi: “Trova ciò che ti commuove, poi trova un modo per scriverne”. Modifico il suo consiglio per applicarlo anche a chi di voi non scrive. Le prossime settimane... Leggi

elsstae : adesso io apro il diario e con un pennarello diametro 18 scrivo a caratteri cubitali LIBERATEMI DAGLI ACQUARIO io mi sono stancata - sabrinafreni : Foto appena pubblicata @ Acquario Romano - infoitcultura : Oroscopo Acquario del giorno: previsioni del giorno 15/09/2022 - e_didone : Oggi giovedì 15 09 2022 Fnp Cisl - Spi Cgil - Uilp Uil pensionati partecipano agli Stati Generali dell’invecchiam… - BrunoFerraro_ : RT @FnpCisl: ??A breve all’Acquario Romano il via ai lavori degli “Stati Generali dell’invecchiamento attivo” per affrontare le tematiche in… -

La Luna oggi vi sorprenderà, una telefonata inaspettata potrebbe cambiare il vostro destino, ma sarete voi a decidere. Pesci Un gesto avventato potrebbe mettere a rischio la vostra vita ...Peccato per Luna in Toro che porta qualche fastidio ma per il resto il cielo vi sorride. Pesci Questa Luna in Toro vi permette guadagni.L’oroscopo di Paolo Fox di giovedì 15 settembre 2022 segnala una giornata intensa. La Luna sarà ancora in Toro, ma soltanto per poche ore perché poi transiterà nella casa del Gemelli. Ed ecco che ques ...Oroscopo Pesci di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 15 settembre Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i ...