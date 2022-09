Walid Cheddira | Moriconi | “Bomber da serie A”

(Di mercoledì 14 settembre 2022), un goleader daA. Per ricordare le origini di, lanciato dalla società del Loreto a cui facciamo i nostri più sinceri complimenti, abbiamo scambiato quattro chiacchiere anche con l’allenatore Francesco. L’attuale tecnico Biagio Nazzaro Chiaravalle – ex calciatore della Primavera Fiorentina (con cui vinse Scudetto e Coppa Italia) e con varie esperienze importanti in Lega Pro – fece debuttarein prima squadra. Sempre alla guida della società loretanaraggiunse nella stagione 2016-2017 la finale playoff di Eccellenza. “era stato proposto sia dal Presidente Capodaglio sia dal sottoscritto a vari club di D ma ci rispondevano che il giovane...

'Felice e orgoglioso di questo traguardo raggiunto. Ma siamo solo all'inizio, continuerò a lavorare per migliorare': Sono le parole di, attaccante della Ssc Bari, con cui ha commentato la notizia della chiamata da parte della nazionale del Marocco. In particolare il selezionatore della nazionale Hoalid Regragui lo ha ...Prima convocazione con la Nazionale del Marocco per, attaccante del Bari , che sta raccogliendo i frutti del suo grande lavoro e del suo stato di forma anche in termini di gol. Il giocatore ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta ...L’attaccante della Spal in vetta alla classifica marcatori con Gondo e Cheddira. E con Rabbi e Finotto che hanno già rotto il ghiaccio, ora tocca a Moncini ...Di piede, di testa. Walid Cheddira segna sempre. In Coppa Italia e in campionato di Serie B e ora al ragazzo loretano sembra non essergli precluso niente. E’ arrivata anche la chiamata della Nazionale ...