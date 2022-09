Una vita anticipazioni: Valeria si mette contro Aurelio ma rischia grosso (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tornano le anticipazioni di Una vita che ci rivelano che cosa accadrà ad Acacias 38 nei prossimi episodi. Come avrete visto alla fine, nonostante la presenza di Marcelo che non la perde mai d’occhio, Genoveva è riuscita a dare un messaggio a Valeria, dicendole che Rodrigo è nelle mani di Aurelio. Adesso quindi sarà la musicista a capire come dovrà comportarsi…Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 15 settembre 2022, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1451 di Acacias 38. Tra Dori e Felipe le cose vanno molto bene ma Lolita sembra essere preoccupata per questa relazione, come mai? Scopriamo i dettagli con le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni per la puntata di domani. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tornano ledi Unache ci rivelano che cosa accadrà ad Acacias 38 nei prossimi episodi. Come avrete visto alla fine, nonostante la presenza di Marcelo che non la perde mai d’occhio, Genoveva è riuscita a dare un messaggio a, dicendole che Rodrigo è nelle mani di. Adesso quindi sarà la musicista a capire come dovrà comportarsi…Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 15 settembre 2022, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1451 di Acacias 38. Tra Dori e Felipe le cose vanno molto bene ma Lolita sembra essere preoccupata per questa relazione, come mai? Scopriamo i dettagli con le ultime news da Acacias 38 e leper la puntata di domani. ...

