Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: "Campi di tortura a Balaklia" (Di mercoledì 14 settembre 2022) La polizia nazionale Ucraina nella regione di Kharkiv ha denunciato la scoperta di 'Campi di tortura' a Balaklia, dopo la liberazione della città con l'offensiva delle forze di Kiev nell'est del paese. Sergei Bolvinov, capo del Dipartimento di inchiesta della polizia nazionale Ucraina a Kharkiv, ha parlato di prove dell'utilizzo da parte dell'esercito russo dei sotterranei di alcuni edifici come prigione e come luogo di tortura. "Durante l'occupazione, i russi tenevano sempre prigioniere almeno 40 persone. Cercavano per il tramite di collaboratori locali coloro che prestavano servizio o avevano parenti nei servizi segreti ucraini", ha spiegato Bolvinov. Inoltre, secondo il capo del dipartimento investigativo della polizia Ucraina a Kharkiv, ...

