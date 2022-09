Ultime Notizie – Soldi Russia a partiti | Calenda | “Fare i nomi prima delle elezioni”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Idei politici e/o deiitaliani che hanno ricevuto finanziamenti dalladevono essere resi notidel voto. Si tratta di un elemento fondamentale per compiere una decisione consapevole il 25” settembre. Così su Twitter il leader di Azione, Carlo, commenta la rivelazione contenuta in un documento del Dipartimento di Stato americano, secondo cui Mosca avrebbe speso oltre 300 milioni di dollari dal 2014 nel tentativo di condizionare politici e funzionari in una ventina di Paesi. Il ‘cable’, firmato dal segretario di Stato Antony Blinken, si basa – spiega il Washington Post – su informazioni di intelligence relative alle strategie attuate dallaper creare una rete di consenso e di sostegno attorno a Mosca. Il documento non cita espressamente gli ...

enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati d… - Veleno_Q_B : RT @OrtigiaP: Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da… - infoitinterno : Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, 007 Usa “Dalla Russia 300 mln ai partiti di 20 Paesi” -

Il Sole 24 ORE

Un pacchetto di 400 milioni di aiuti per imprese e famiglie . È la decisione di palazzo Santa Lucia per contrastare gli aumenti e il carovita in generale. 'Uno sforzo straordinario per anticipare il ...Era originario dei Quartieri Spagnoli, il 45enne deceduto sabato notte in un incidente stradale avvenuto poco lontano da Puerto Banus , a sud ovest di Marbella. Salvatore Esposito , questo il nome ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 23.161 nuovi casi (-6,81% in 7 giorni) e 92 vittime 50 (Decreto Aiuti), convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 ha previsto l'ultima modifica relativa all'orizzonte temporale per l'utilizzo del superbonus 110%. In particolare, il ...La battaglia del Superbonus, che ha tenuto in ostaggio il decreto Aiuti bis per settimane, si è chiusa con una mediazione risolutiva del governo che ha messo d’accordo tutti i ...