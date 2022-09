Traffico di clandestini | “salto di qualità” | dalla Turchia in Europa con jet privati

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set – Traversate del Mediterraneo con barconi, barchini o barche a vela? Oppure duri viaggi via terra nascosti nei camion? Nulla di tutto questo, il “di” dell’immigrazione irregolare prevede addirittura gli aerei. E non parliamo di aerei di linea qualsiasi, bensì di jet. Sì, avete letto bene, una rete criminale gestiva undiutilizzando aerei. La polizia belga ha difatti emesso un mandato di arresto per cinque persone, un italiano residente a Roma e quattro egiziani – di cui tre residenti in Italia e uno in Belgio – che organizzavano viaggi perche partendopuntavano all’“di lusso”, ...

Avrebbero utilizzato jet privati in partenza dalla Turchia per far arrivare in Italia e in altri paesi europei clandestini di origine principalmente kurda o irachena facendosi pagare 10 mila euro a viaggio. Il mandato d'arresto è stato emesso dalla polizia belga per cinque persone: un italiano residente a Roma. Le indagini sono state condotte da una squadra investigativa comune tra la polizia di Italia, Belgio, Germania, Austria e Francia.