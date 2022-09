Totti - Blasi | ora parla Alfonso Signorini | Ilary ha fatto bene | vi dico perché

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Numerosi vip si sono esposti in merito al divorzio dell'anno: quello tra Francesco. Tra questi anche... Francescosi sono lasciati e questa non è una novità. Tutti i giornali di gossip non fanno chere di loro e soprattutto di quei vip che si schierano dall'una o dall'altra parte. Tra questi vi è ancheche come tanti altri ha sentito il bisogno di dire la sua non solo all'inizio della vicenda, ma anche adesso dopo gli ultimi aggiornamenti. Per riprendere le fila del discorso, Francescoha rilasciato un'intervista per il Corriere della Sera all'interno della quale ha accusato l'ex di essere stata la ...