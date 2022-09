Torta speciale | veloce facile e delicatissima

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 14 settembre 2022) Scopriamo insieme come possiamo realizzare unain modolasciando tutti senza parole per la bontà. Oggi vi vogliamo proporre una ricetta un po’ diversa dal solito, stiamo parlando di un dolce che vi stupirà per la sua realizzazione ed i pochissimi ingredienti che ci servono per realizzarla. Come vi diciamo sempre, poi, se non avete qualcosa oppure non vi piace, potete cambiarla senza problemi, ma siamo certi che il suo gusto vi colpirà e poi potete utilizzarla anche a colazione, iniziando la mattinata con la massima carica ed un dolce fatto in casa, un modo perfetto no? Iniziamo dicendo che c’è un ingrediente particolare all’interno della nostra, ovvero le carote che la rende super golosa e molto morbida, ma non perdiamo tempo e scopriamo cosa ci occorre: 350 gr di ...