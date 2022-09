Sui soldi russi il centrodestra già condannato senza prove e senza processo (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Nel rapporto dell’intelligence Usa non ci sono notizie di finanziamenti russi verso partiti italiani». La dichiarazione di Alfonso Urso, Presidente del Copasir prova almeno a mettere in chiaro alcune cose sulla «bomba» mediatica caduta sulla campagna elettorale a 10 giorni dal voto (e già la tempistica lascia aperto più di un sospetto). Al momento nel famoso rapporto americano sui bonifici che a Washington danno per «documentati» verso alcuni partiti ed esponenti politici di diversi paesi europei per un ammontare di 300 milioni di euro non esiste alcuna conferma di presenze di movimenti o esponenti italiani. Quindi, alle 9.30 di oggi, tutto quello che si legge è basato su voci ed illazioni; di certo non c’è nulla. Ma tanto, anzi poco, è bastato per far partire la grancassa di una buona parte della stampa con due colpevoli certi: Lega e Fratelli d’Italia. Su tutti La ... Leggi su panorama (Di mercoledì 14 settembre 2022) «Nel rapporto dell’intelligence Usa non ci sono notizie di finanziamentiverso partiti italiani». La dichiarazione di Alfonso Urso, Presidente del Copasir prova almeno a mettere in chiaro alcune cose sulla «bomba» mediatica caduta sulla campagna elettorale a 10 giorni dal voto (e già la tempistica lascia aperto più di un sospetto). Al momento nel famoso rapporto americano sui bonifici che a Washington danno per «documentati» verso alcuni partiti ed esponenti politici di diversi paesi europei per un ammontare di 300 milioni di euro non esiste alcuna conferma di presenze di movimenti o esponenti italiani. Quindi, alle 9.30 di oggi, tutto quello che si legge è basato su voci ed illazioni; di certo non c’è nulla. Ma tanto, anzi poco, è bastato per far partire la grancassa di una buona parte della stampa con due colpevoli certi: Lega e Fratelli d’Italia. Su tutti La ...

gparagone : Soldi della #UE nel paese reale non si sono mai visti. In compenso arrivano le raccomandazioni: fare… - repubblica : Le accuse degli Usa alla Russia sui soldi ai partiti di 20 paesi, la Lega minaccia querele - SkyTG24 : #Elezioni, la polemica sui soldi russi ai partiti agita la campagna elettorale - MauroTurri1 : RT @jontargetti: E dopo che avrete reso noti i nomi dei partiti che hanno preso soldi dalla Russia, fateci il favore di fare chiarezza anch… - LaviniaRittator : RT @AndreaGiuricin: Ci sarebbe da fare chiarezza non solo sui #partiti che hanno ricevuto soldi dalla #Russia, ma anche i movimenti #NIMBY.… -