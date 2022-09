Soldi russi ai partiti, gli Usa: 'Condividiamo con gli alleati informazioni classificate sulle interferenze' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Soldi dalla russia per finanziare partiti politici che potessero essere a disposizione "Nessuna informazione specifica su Paesi o regioni, la nostra preoccupazione è di natura globale": lo ha ribadito ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 settembre 2022)dallaa per finanziarepolitici che potessero essere a disposizione "Nessuna informazione specifica su Paesi o regioni, la nostra preoccupazione è di natura globale": lo ha ribadito ...

ilfoglio_it : Per capire quanto la Lega è compromessa con Putin non serve parlare di ciò che non si sa (i soldi), ma è sufficient… - NicolaPorro : ?? Le amnesie del compagno Polito, l'elenco dei leader pagati da Putin e l’errore che la Meloni non deve fare. Quest… - NicolaPorro : ?? La telefonata di Draghi a Blinken sui soldi russi, il caso Orban strumentalizzato da Repubblica e il rischio rece… - Edoardo03831999 : @LegaSalvini No no capitano. Interessa parecchio se qualcuno ha preso soldi dai russi O peggio, chi sta parlando di… - m32346821 : @pdnetwork ma poi la lista dei soldi russi? ?????? State ancora a rosica’ ?????? -