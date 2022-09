Sgominato il racket dei sinti a Frosinone | estorsione e traffico di droga | 13 arresti video

(Di mercoledì 14 settembre 2022) In provincia diil clan deifaceva paura e aveva acquisito le connotazioni di una vera e propria cosca mafiosa. Al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Cassino, il personale della Squadra Mobile della Questura di, nell’ambito dell’operazione denominata ‘Ultima Corsa’, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Cassino nei confronti di soggetti riconducibili ad una famigliadi origine ‘romanì’ residente nel sorano. La gangdedita anche alle corse clandestine di cavalli Il gruppo diciociari è ritenuto responsabile di aver monopolizzato l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre all’usura e all’ai danni di ...

Il clan a Taranto, secondo i rapporti degli investigatori, non aveva bisogno di gesti di ... Il racket delle estorsioni ed il traffico di sostanze stupefacenti erano tra le fonti di reddito ...