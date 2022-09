Serie A: Jovic apre dopo il brutto inizio in Italia: “Sono tre anni che non gioco…” (Di mercoledì 14 settembre 2022) 2022-09-14 14:09:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla Serie A pervenuta in redazione: Luca Jovic Non sta attraversando il momento migliore della sua intera carriera. dopo aver lasciato il Real Madrid e puntare in Serie A per cercare di ritrovare se stesso e recuperare i minuti calcistici perduti… l’attaccante serbo non ha ancora trovato la sua versione migliore. L’attesa è alta quando alla Fiorentina arriva un giocatore del Real Madrid. È normale che i fan si aspettino che io faccia la differenza sin dal primo momento, ma non gioco da tre anni ed è per questo che potrebbe volerci un po’“, ha assicurato l’attaccante durante un’intervista al media serbo ‘Informer’. Un rigore sbagliato di Jovic ‘regala’ un punto alla ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 14 settembre 2022) 2022-09-14 14:09:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: LucaNon sta attraversando il momento migliore della sua intera carriera.aver lasciato il Real Madrid e puntare inA per cercare di ritrovare se stesso e recuperare i minuti calcistici perduti… l’attaccante serbo non ha ancora trovato la sua versione migliore. L’attesa è alta quando alla Fiorentina arriva un giocatore del Real Madrid. È normale che i fan si aspettino che io faccia la differenza sin dal primo momento, ma non gioco da treed è per questo che potrebbe volerci un po’“, ha assicurato l’attaccante durante un’intervista al media serbo ‘Informer’. Un rigore sbagliato di‘regala’ un punto alla ...

serieApallone : Jovic ammette: 'Non giocavo da tre anni, ci vuole pazienza': Luka Jovic è stato intervistato dal port...... leggi… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Allarme Fiorentina: dentro la crisi di una squadra che non fa più gol #SerieA - OdeonZ__ : Allarme Fiorentina: dentro la crisi di una squadra che non fa più gol - sportli26181512 : Allarme #Fiorentina: dentro la crisi di una squadra che non fa più gol: Allarme #Fiorentina: dentro la crisi di una… - Gazzetta_it : Allarme Fiorentina: dentro la crisi di una squadra che non fa più gol #SerieA -