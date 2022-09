San Pio | Mastella e Riccio incontrano Morgante a Palazzo Mosti | sul tavolo il problema anestesisti

Paola7460 : RT @LombardiLomby67: Il nemico, purtroppo, ci sarà sempre alle costole, ma ricordiamoci, però, che la VERGINE veglia su di noi. Quindi racc… - PerSeFoNeNet : RT @LinkCampus: Sabato 17 settembre ospiteremo l'evento organizzato da @Archeologi - IL PROGRAMMA - ?? 16.30 visita al Casale San Pio V… - maxxsorrento : RT @padrepioitalia: ?????? Novena a San Pio da Pietrelcina - 1º giorno Amato Padre Pio da Pietrelcina, che hai portato sul tuo corpo i segni… - salvatorecapas4 : RT @LombardiLomby67: Il nemico, purtroppo, ci sarà sempre alle costole, ma ricordiamoci, però, che la VERGINE veglia su di noi. Quindi racc… - cascoi34 : RT @kattolikamente: É curioso che sui francobolli vaticani si celebri la Riforma Protestante, ma non la vittoria di Lepanto, che segnò la f… -

Tele Radio Padre Pio

Venerdì 16 settembre 2022 Pedalata a Colori Ore 16:30 Organizzato Da: Leccepedala I Murales Della Città:, Santa Rosa, 167/B Tutti in bici per promuovere la realizzazione del nuovo maxi - ...Presso la Galleria Mastroianni nei Musei diSalvatore in Lauro, dal 16 settembre al 16 ottobre, ... CARPI (MO) - Apre il 16 settembre ai Musei di Palazzo deia Carpi "Solo la maglia. La ... Torna a San Giovanni Rotondo il card. O'Malley per il ventennale della canonizzazione di Padre Pio Dopo una lunga e laboriosa fase di progettazione partecipata, che ha coinvolto numerosi attori del territorio, coordinata da Luigi ...Per molti catanzaresi sarà una novità sapere che il parroco di Padre Pio, Don Salvatore Pannullo, insegnò nel Seminario diocesano di Catanzaro, dove fu ...