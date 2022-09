Salvini difende Laura Pausini su Bella Ciao

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 14 settembre 2022)sui social. La cantante di Solarolo rifiuta di cantarein Spagna, ospite con i giudici di La Voz in un noto programma TV. Il motivo di tale richiesta non aveva nulla a che fare con ideologie politiche, piuttosto con il boom che la canzone italiana ha avuto in Spagna in seguito al successo di La Casa di Carta, inserita nell’ultima stagione della serie TV. Scoppia la polemica in Italia e sui social non si parla d’altro. Ladivide: c’è chi laper la scelta coraggiosa in diretta TV e chi prende le distanze dalla sua decisione. Avrebbe potuto cantarla senza troppe polemiche, oppure no. Si discute quindi sul significato die su cosa avrebbe rappresentato ...