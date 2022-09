Roma, scomparsa 14enne. L’appello: ‘Aiutateci a trovare Martina’ (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono disperati e in apprensione i familiari di Martina, una ragazzina di appena 14 anni che dal 9 settembre scorso ha fatto perdere le proprie tracce. E non ha più fatto rientro a casa: da venerdì, quindi da quasi una settimana, Martina è sparita. scomparsa 14enne in zona Magliana Martina, che è nata il 10 aprile del 2008, è scomparsa in zona Magliana, a Roma. E da 9 settembre scorso di lei non si hanno più notizie. Il quartiere, anche il Trullo, è tappezzato di volantini: con la foto della 14enne e le informazioni per contattare i genitori, che disperati la stanno cercando e sperano di poterla riabbracciare il prima possibile. Come aiutare Chiunque veda Martina può contattare le forze dell’ordine o genitori al numero 3669364909. Con la speranza che la macchina della solidarietà, come avviene spesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono disperati e in apprensione i familiari di Martina, una ragazzina di appena 14 anni che dal 9 settembre scorso ha fatto perdere le proprie tracce. E non ha più fatto rientro a casa: da venerdì, quindi da quasi una settimana, Martina è sparita.in zona Magliana Martina, che è nata il 10 aprile del 2008, èin zona Magliana, a. E da 9 settembre scorso di lei non si hanno più notizie. Il quartiere, anche il Trullo, è tappezzato di volantini: con la foto dellae le informazioni per contattare i genitori, che disperati la stanno cercando e sperano di poterla riabbracciare il prima possibile. Come aiutare Chiunque veda Martina può contattare le forze dell’ordine o genitori al numero 3669364909. Con la speranza che la macchina della solidarietà, come avviene spesso ...

