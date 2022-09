Riapre il nido di Castel Giubileo dopo dieci anni: ospiterà 69 bambini (Di mercoledì 14 settembre 2022) dopo 10 anni di chiusura è stato riaperto il nido comunale di Castel Giubileo. Dal 2012 la struttura era stata dichiarata insalubre a causa di molte infiltrazioni dovute a una falda acquifera sottostante. Riaperto il nido di Castel Giubileo dopo anni dopo dieci anni Riapre il nido comunale di Castel Giubileo. Nel 2015 la Giunta municipale finanziò la prima fase degli interventi necessari alla riapertura, con avvio dei lavori nel 2016. Negli anni successivi tre diversi appalti hanno riguardato la realizzazione di un pavimento flottante (per risolvere il problema della falda acquifera), ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 14 settembre 2022)10di chiusura è stato riaperto ilcomunale di. Dal 2012 la struttura era stata dichiarata insalubre a causa di molte infiltrazioni dovute a una falda acquifera sottostante. Riaperto ildiilcomunale di. Nel 2015 la Giunta municipale finanziò la prima fase degli interventi necessari alla riapertura, con avvio dei lavori nel 2016. Neglisuccessivi tre diversi appalti hanno riguardato la realizzazione di un pavimento flottante (per risolvere il problema della falda acquifera), ...

