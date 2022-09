Re Carlo e Camilla, parla il presunto figlio segreto della coppia (Di mercoledì 14 settembre 2022) Spunta il presunto figlio segreto di Re Carlo e Camilla Con la morte della Regina Elisabetta, Re Carlo e la Regina consorte Camilla sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. In questi giorni gli occhi del mondo intero sono puntati proprio sul neo sovrano. Nonostante il dolore per la perdita di Sua Maestà, la coppia deve L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Spunta ildi ReCon la morteRegina Elisabetta, Ree la Regina consortesono finiti al centro dell’attenzione mediatica. In questi giorni gli occhi del mondo intero sono puntati proprio sul neo sovrano. Nonostante il dolore per la perdita di Sua Maestà, ladeve L'articolo proviene da Novella 2000.

rtl1025 : ???? Re #Carlo ha annunciato alla nazione la nomina di #William, suo primogenito e nuovo erede al trono, come 'princi… - Agenzia_Ansa : Nel suo primo discorso alla Nazione re Carlo III ha dedicato un commosso ricordo della madre, ha ringraziato 'l'ado… - MediasetTgcom24 : Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il pri… - Angelo17342941 : RT @MinistroEconom1: Primo bagno di folla per Re Carlo e Camilla. I sudditi entusiasti li hanno accolti con grandi quantità di carote e zol… - FrancescaMinie3 : RT @brigitte_gio: Mi sembra di capire che la scelta di Carlo III sia caduta su Camilla perché è sempre stata l'unica in grado di sopportarl… -