Putin abbandona l’Armenia

"Vogliamo firmare un documento per il quale saremo chiamati traditori. Il popolo potrebbe sollevarci dal potere. Ma saremo comunque grati se come risultato otterremo una pace duratura".

Austerity Ue per battere Putin È questo uno dei punti previsti dalla bozza della Commissione europea che abbandona l'idea di un tetto al prezzo del gas russo. L'ok al Piano europeo per la riduzione dei consumi di energia elettrica ... " Orsini sta bene". Il professore finisce nel mirino social dopo i successi ucraini ... nonostante continui a pubblicare i suoi articoli su il Fatto quotidiano, in cui non abbandona la sua linea e continua a sostenere la potenza della Russia. " Putin ha già vinto in Ucraina, ci ha già ... Il Foglio Putin, il retroscena Reuters sui negoziati. «Rifiutò l'accordo di pace trovato con Kiev sulla Nato» L'accordo non mantenuto di Putin alla base dell'allargamento della guerra in Ucraina su larga scala. È quanto emerge da un'esclusiva Reuters che racconta le prime ... L'accordo con Kiev che Putin avrebbe rifiutato a febbraio Tre persone vicine ai vertici del Cremlino hanno parlato a Reuters di un accordo di pace tra Russia e Ucraina presentato a Vladimir Putin. Il negoziato, condotto dal fidato consigliere Dmitry Kozak, p ...