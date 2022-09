Prima campanella, il messaggio del vescovo di Trivento agli studenti: 'Contagiatevi a vicenda di bene' (Di mercoledì 14 settembre 2022) ... in quanto capace di far emergere i Vostri personali talenti, tanto da diventare ognuno dono per gli altri al fine di saper scoprire ed accogliere, nell'amicizia e nel confronto quotidiano, la ... Leggi su ecoaltomolise (Di mercoledì 14 settembre 2022) ... in quanto capace di far emergere i Vostri personali talenti, tanto da diventare ognuno dono per gli altri al fine di saper scoprire ed accogliere, nell'amicizia e nel confronto quotidiano, la ...

GiuseppeConteIT : In bocca al lupo a studenti, docenti e personale scolastico per questa prima campanella! Oggi vi ripropongo questa… - MaylaDiP : entrare in classe mezz’ora prima del suono della campanella - EcoAltoMolise : Prima campanella, il messaggio del vescovo di Trivento agli studenti: “Contagiatevi a vicenda di bene” - Primonumero : Suona la prima campanella, si torna a scuola: “Bello rivedere i bambini senza mascherine” - Telenord : Scuola, prima campanella per 166 mila studenti liguri -